Geduld der Natural Health Trends-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Natural Health Trends liegt derzeit bei 140,25, was 200 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 46 liegt. Dadurch erscheint die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hingegen bietet die Aktie von Natural Health Trends eine Dividendenrendite in Höhe von 14,55 %, was einem Mehrertrag von 11,43 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte entspricht. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist Natural Health Trends eine Rendite von 60,73 Prozent auf, was jedoch mehr als 97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 680,93 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Natural Health Trends mit 620,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Natural Health Trends zeigt sich neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Natural Health Trends. Aufgrund dieser neutralen Stimmung ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.