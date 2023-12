Geduld der Nanning Chemical Industry-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs des Unternehmens Guangxi Huaxi Nonferrous Metal hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Materialien"-Branche um -15,2 Prozent verringert, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Chemikalien"-Branche von -8,13 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -15,2 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Analysten haben die sozialen Plattformen auf positive Kommentare und Befunde über Guangxi Huaxi Nonferrous Metal untersucht und festgestellt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer sozialer Medien hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Guangxi Huaxi Nonferrous Metal im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche (1,91 %) schlechter ab, da das Unternehmen keine Dividende ausschüttet. Die Differenz beträgt 1,91 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 11,96 CNH um -26,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 16,24 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen mit einem Wert von 13,36 CNH eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Guangxi Huaxi Nonferrous Metal-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.