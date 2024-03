Geduld der Nadex-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Mittel der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir uns den RSI für Nadex auf 7- und 25-Tage-Basis ansehen, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 53,1 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Nadex derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 59,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Nadex eher neutral diskutiert, wobei das Stimmungsbarometer an drei Tagen auf grün stand und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und zeigten an insgesamt fünf Tagen eine neutrale Haltung. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch vor allem ein Interesse an positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Nadex zu beobachten. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion. Die Aktie wurde auch insgesamt weniger diskutiert als normal, was auf abnehmende Aufmerksamkeit hindeutet und zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Nadex-Aktie ein Durchschnitt von 1079,2 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 1006 JPY, was einem Unterschied von -6,78 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält Nadex daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.