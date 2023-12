Geduld der Movano-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Movano-Aktie hat in letzter Zeit an Wert verloren, mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 1,08 USD im Vergleich zu einem aktuellen Kurs von 0,65 USD. Das bedeutet, dass die Aktie sich um -39,81 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,84 USD, was bedeutet, dass die Aktie auch hier mit einem Abstand von -22,62 Prozent als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Movano-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 65 und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 63,92. Beide Werte führen zu einer Bewertung von "Neutral". Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet fällt auf, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Movano ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Movano-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, dem Sentiment und Buzz sowie der Anleger-Stimmung.