Geduld der Motorcar Parts of America-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Motorcar Parts Of America hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -21,72 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Zyklische Konsumgüter" liegt. Ebenso liegt die Rendite von Motorcar Parts Of America von 18,96 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -2,76 Prozent für die "Automatische Komponenten"-Branche. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Motorcar Parts Of America. Dies spiegelt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wider, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Die überwiegend negativen Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Motorcar Parts Of America derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3830.25% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Motorcar Parts Of America bei 26,22 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 20,95 für die "Automatische Komponenten"-Branche ist. Somit wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Motorcar Parts of America-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Motorcar Parts of America jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Motorcar Parts of America-Analyse.

Motorcar Parts of America: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...