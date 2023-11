Geduld der Miracle Automation Engineering-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Miracle Automation Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,88 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt des Industrie-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,22 Prozent aufweist, liegt der Wert deutlich darunter bei 13,1 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Miracle Automation Engineering größtenteils positiv sind. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 77,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 33,23 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Miracle Automation Engineering liegt mit einem Wert von 25,76 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, wodurch die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft wird.