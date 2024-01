Geduld der Metalla Royalty and Streaming-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Metalla Royalty & Streaming-Aktie haben in den letzten Wochen zu einer negativen Einschätzung geführt. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, und die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen positiver, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geteilt wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von 4,13 CAD von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 5,39 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie, mit einem RSI von 40,74 und RSI25 von 53,47.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Metalla Royalty & Streaming-Aktie, mit einer negativen Tendenz in der Stimmung und Diskussion, aber einer insgesamt positiven Anleger-Sentiment-Bewertung. Die technische Analyse liefert sowohl "Schlecht"- als auch "Neutral"-Bewertungen, während der RSI eine neutrale Einschätzung liefert.