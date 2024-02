Geduld der Meilleure Health Industry-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Meilleure Health Industry in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Meilleure Health Industry daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Meilleure Health Industry-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,208 HKD lag, was einen Unterschied von -20 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,26 HKD) darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,22 HKD) liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,45 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Meilleure Health Industry also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Meilleure Health Industry bei -25,46 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,68 Prozent, was bedeutet, dass auch hier Meilleure Health Industry mit 15,79 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, weist Meilleure Health Industry derzeit eine Dividendenrendite von 8,42 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsunternehmen und Distributoren") von 6,55 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft, mit lediglich 1,87 Prozentpunkten Unterschied zum Branchendurchschnitt.