Geduld der Marks and Spencer-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Marks & Spencer wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Marks & Spencer-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Marks & Spencer daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Marks & Spencer. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Auf der anderen Seite führten mehrere bestätigte Handelssignale zu einer Häufung von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Marks & Spencer von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Marks & Spencer eine Rendite von 56,79 Prozent erzielt, was mehr als 54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Marks & Spencer mit einer Rendite von 58,63 Prozent eine deutlich bessere Performance als der Branchendurchschnitt von -1,84 Prozent.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Marks & Spencer 226,81 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 234,4 GBP liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 254,02 GBP, was zu einem Abstand von -7,72 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".