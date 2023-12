Geduld der Luminex Resources-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten zwei Wochen wurde über Luminex Res in den sozialen Medien eher neutral diskutiert, wie das Anleger-Sentiment zeigt. An sechs Tagen war die Stimmung positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Allerdings zeigen sich in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert von 71,43, was auf eine Überkauftheit der Luminex Res-Aktie hinweist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse auf Basis der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs von 0,175 CAD einen Unterschied von -27,08 Prozent zum Durchschnittskurs von 0,24 CAD aufweist. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,19 CAD liegt mit einem Unterschied von -7,89 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Luminex Res-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.