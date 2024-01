Geduld der Livermore Investments-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf zu betrachten. Für Livermore Investments liegt der aktuelle RSI-Wert bei 58,33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz für Livermore Investments festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von -11,82 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist ebenfalls eine Abweichung von -8,07 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Livermore Investments. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.