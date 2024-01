Geduld der LivePerson-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Liveperson ist insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es gab überwiegend negative Themen in den Diskussionen der letzten Tage, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung der Aktie als "Schlecht" betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann man Liveperson auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet darauf hin, dass sich die Stimmung zum Positiven verändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Liveperson in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite von Liveperson liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent in der Software-Branche liegt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Liveperson derzeit bei 3,62 USD, was +14,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was eine kurzfristige "Gut"-Einschätzung ergibt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -7,65 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.