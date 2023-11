Geduld der LivePerson-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Liveperson war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es eine positive Stimmung an 11 Tagen und an drei Tagen eine neutrale Einstellung. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Liveperson im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche (2,35 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab. Die Differenz von 2,35 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung erreichte Liveperson in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Software-Branche durchschnittlich um 8,34 Prozent stiegen. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -81,5 Prozent für Liveperson. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 12,07 Prozent erzielte, liegt Liveperson mit einer Unterperformance von 85,23 Prozent deutlich darunter. Daher erhält Liveperson in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Liveperson-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (62) als auch der 25-Tage-RSI (41,54) führen zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den RSI.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Liveperson basierend auf der Anlegerstimmung und dem RSI.