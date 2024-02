Geduld der Li Auto Inc-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "United Energy":

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Li Auto haben in den letzten Wochen stark nachgelassen, wie aus unserer Analyse hervorgeht. Dies spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, wo die Diskussionsstärke abgenommen hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch aus technischer Sicht gibt es Anzeichen für eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit einen Abwärtstrend verzeichnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Li Auto-Aktie derzeit überverkauft ist, was eine positive Bewertung nach sich zieht. Trotzdem zeigt sich auf 25-Tage-Basis ein neutraler Wert, der zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ist ebenfalls eine negative Tendenz zu beobachten, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Daher wird die Anlegerstimmung mit einer "Schlecht"-Einschätzung bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Li Auto-Aktie aufgrund der aktuellen Stimmung, der technischen Analyse und des RSI.