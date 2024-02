Geduld der Kooth-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Kooth-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 298,66 GBP verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 262 GBP liegt, was einer Abweichung von -12,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 287,78 GBP unter dem aktuellen Kurs (-8,96 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für Kooth abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 565 GBP, was einer möglichen Steigerung um 115,65 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Kooth-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ist die Kooth-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis überkauft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 85,71 Punkten und der RSI25 bei 86,84, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Veränderungen für Kooth in den letzten Wochen, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.