Geduld der Kadestone Capital Corp-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die aktuelle Stimmung zu Kadestone Capital in den sozialen Medien ist überwiegend negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Kadestone Capital daher eine neutrale Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Kadestone Capital aktuell bei 1,02 CAD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1 CAD aus dem Handel, was einen Abstand von -1,96 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer Differenz von +1,01 Prozent, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kadestone Capital liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Kadestone Capital daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.