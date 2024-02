Geduld der Juventus Football Club-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Juventus Football Club Spa-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 2,95 EUR gehandelt. Dies entspricht einem Abstand von -20,83 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 2,3355 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,48 EUR, was einer Differenz von -5,83 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Juventus Football Club Spa-Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Juventus Football Club Spa-Aktie beträgt derzeit 50,94 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da weder überkauft noch -verkauft. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der RSI daher mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Juventus Football Club Spa-Aktie wird auch anhand von weichen Faktoren wie sozialen Plattformen beurteilt. Überwiegend positive Kommentare und Befunde lassen die Aktie als "Gut" bewerten. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was als positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt wird die Juventus Football Club Spa-Aktie sowohl technisch als auch anhand von Anlegerstimmung und Kommunikation im Netz als "Schlecht" bewertet.