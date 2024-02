Geduld der Jiangsu Zhongchao Cable-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Zhongchao von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Zhongchao liegt bei 13,75, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung bezüglich Jiangsu Zhongchao hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Zhongchao beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,64 %. Aufgrund dieser Differenz wird auch die Dividende als "Schlecht" eingestuft.