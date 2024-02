Geduld der James Fisher, Sons-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von James Fisher & Sons diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um James Fisher & Sons befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für James Fisher & Sons ergibt sich hierbei eine Bewertung als "Schlecht" mit einem RSI von 89,4 und eine Einstufung als "Neutral" mit einem RSI25 von 67,55.

Auch die technische Analyse zeigt eher negative Tendenzen, da der Aktienkurs von James Fisher & Sons einen Abstand von -26,44 Prozent zur 200-Tage-Linie hat und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Das gleiche gilt für den Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, welcher -19,88 Prozent beträgt.

Im Branchenvergleich zeigt sich ebenfalls eine Unterperformance von James Fisher & Sons, da die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,09 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 5,96 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 19,85 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für James Fisher & Sons, sowohl im Anleger-Sentiment als auch in verschiedenen technischen und branchenspezifischen Analysen.