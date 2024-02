Geduld der Inventus Mining-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Inventus Mining verzeichnet aktuell einen Kurs von 0,03 CAD, was einer Neutralbewertung auf kurzfristiger Basis entspricht, da sie sich um 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Allerdings ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -40 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Inventus Mining in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,52 Prozent verzeichnet, was eine Performance von -57,14 Prozent bedeutet. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -22,62 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor ist die Performance mit -34,52 Prozent unterdurchschnittlich. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Inventus Mining in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Inventus Mining derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,55 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Inventus Mining beträgt aktuell 173,72, was 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 336 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.