Geduld der Inventronics-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Inventronics Aktie wird als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nur bei 5,48 liegt, während das Branchen-KGV bei 27,97 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Inventronics bei 2,3 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 1,03 CAD gehandelt wird. Dies bedeutet eine Distanz von -55,22 Prozent zum GD200, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 von 1,2 CAD zeigt einen Abstand von -14,17 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Plattformen bezüglich Inventronics ist neutral, was zu einer entsprechenden Einstufung führt. Auch die Performance im Vergleich zur Branche ist negativ, da die Rendite mit -70,25 Prozent mehr als 77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Bauprodukte-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 12,55 Prozent erreicht, während Inventronics mit 82,8 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.