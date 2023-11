Geduld der Inhalerx-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Investoren: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Inhalerx auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Außerdem haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Inhalerx angesprochen. Daher erhält die Aktie in dieser Analyse die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung in Bezug auf Inhalerx als "Neutral" einzustufen ist.

Relativer Stärke-Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Stärke-Index (RSI), berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Inhalerx führt mit einem Niveau von 56,25 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,87 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Inhalerx verläuft derzeit bei 0,04 AUD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,037 AUD lag und somit einen Abstand von -7,5 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei -7,5 Prozent und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal. Die Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Schlecht".

Stimmung und Buzz: In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Inhalerx in sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen Rückgang in den roten Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Inhalerx wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.