Geduld der InPlay Oil-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Dividendenrendite von Inplay Oil liegt derzeit bei 7,03 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,78 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -66 und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Inplay Oil-Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Inplay Oil-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlechter abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 2,58 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,2 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,73 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2,48 CAD über dem letzten Schlusskurs von 2,2 CAD, was einer Abweichung von -11,29 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Inplay Oil-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) von Inplay Oil zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte. Der 7-Tage-RSI beträgt 51,72 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 69,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird die Inplay Oil-Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Inplay Oil eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Inplay Oil-Aktie aufgrund der oben genannten Punkte eine "Schlecht"-Bewertung.