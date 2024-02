Geduld der Hershey-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie von Hershey haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. In den sozialen Medien wurde eine verringerte Diskussionsaktivität festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Hershey von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Vergleicht man die Performance von Hershey mit anderen Unternehmen aus dem Verbrauchsgütersektor, so fällt auf, dass die Rendite mit -9,8 Prozent mehr als 71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche kann Hershey mit einer Rendite von 58,82 Prozent nicht mithalten. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hershey aktuell bei 213,29 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 187,17 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 190,42 USD, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Social Media-Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hershey eingestellt waren. Auch die Mehrzahl der Handelssignale deutet in die "Schlecht"-Richtung. Daher erhält Hershey insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse deutlich, dass die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Hershey stark eingetrübt sind, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.