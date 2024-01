Geduld der Henan Yuguang Gold, Lead-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten vier Wochen konnten wir bei Henan Yuguang Gold & Lead eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien feststellen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Das bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Henan Yuguang Gold & Lead liegt bei 75,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Henan Yuguang Gold & Lead in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,94 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus dieser Branche, die im Durchschnitt um -7,39 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +26,33 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,39 Prozent hatte, lag Henan Yuguang Gold & Lead 26,33 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Henan Yuguang Gold & Lead in einem Abwärtstrend liegt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 6,41 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,03 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,1 CNH, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Henan Yuguang Gold & Lead auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.