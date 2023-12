Geduld der Helium One Global-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Helium One Global-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6,33 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,224 GBP, was einem Unterschied von -80,66 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,26 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Helium One Global-Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Helium One Global-Aktie lässt sich ebenfalls als neutral bewerten, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut" führt.

Auch der Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Helium One Global in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer signalisiert eine "Gut"-Bewertung für die Aktie, obwohl die Häufigkeit der Diskussionen als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Helium One Global-Aktie zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der Stimmungsbewertung und dem RSI eine Gesamteinschätzung der Helium One Global-Aktie als "Schlecht".