Geduld der Hamelin Gold-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Hamelin Gold liegt bei 81,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde die Hamelin Gold von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hamelin Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,09 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,073 AUD, was einem Unterschied von -18,89 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hamelin Gold in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung für die Hamelin Gold-Aktie basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.

Hamelin Gold kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hamelin Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hamelin Gold-Analyse.

Hamelin Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...