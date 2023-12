Geduld der Haidilao-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien sind wichtige Indikatoren, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Bei Haidilao haben wir uns daher genauer mit diesen Faktoren befasst. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer schlechten Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Haidilao bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Haidilao als unterbewertet, da das KGV mit 17,26 insgesamt 44 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 30,65 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Haidilao mit 0,54 Prozent momentan unter dem Branchendurchschnitt (6,28%). Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Haidilao mit einer Rendite von -29,34 Prozent mehr als 34 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite von Haidilao mit -4,51 Prozent um 24,83 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.