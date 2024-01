Geduld der Haemonetics-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse für die Haemonetics-Aktie zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hindeuten, dass sich das Wertpapier gerade in einem neutralen Zustand befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Haemonetics-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt gute und neutrale Bewertungen von Research-Analysten abgegeben wurden, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 100,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 17,75 Prozent bedeutet und ebenfalls eine positive Einschätzung von Analysten hervorruft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich ein eher negatives Bild für Haemonetics. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine insgesamt negative Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Abschließend zeigt die Dividendenrendite, dass Haemonetics im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine deutlich niedrigere Rendite aufweist, was das Investment als unrentabel erscheinen lässt und zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt.