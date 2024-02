Geduld der HMT New Technical Materials-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hmt Xiamen New Technical Materials-Aktie beträgt aktuell 32. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 65,66 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Hmt Xiamen New Technical Materials.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Hmt Xiamen New Technical Materials-Aktie mit -58,22 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,89 Prozent kommt, liegt die Aktie mit 45,33 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hmt Xiamen New Technical Materials hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Hmt Xiamen New Technical Materials in dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hmt Xiamen New Technical Materials derzeit auf 28,87 CNH, während der aktuelle Kurs bei 18,76 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -35,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 23,98 CNH, was zu einem Abstand von -21,77 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".