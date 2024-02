Geduld der Grupo Aeroportuario del Pacífico-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv-RSI beträgt die Ausprägung 79,42, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 50,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde die Aktie des Unternehmens mehr diskutiert als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führt und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um -9,41 Prozent über dem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv aktuell 5, was eine positive Differenz von +2,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.