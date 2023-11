Geduld der Greenbrook TMS-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

In den letzten Wochen konnte bei Greenbrook Tms keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst erhält Greenbrook Tms daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Greenbrook Tms in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. An vier Tagen waren die Diskussionen positiv geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Greenbrook Tms als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 1 die Aktie als "Gut" ein, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Obwohl aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Greenbrook Tms vorliegen, wird ein durchschnittliches Kursziel von 0 USD erwartet, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Greenbrook Tms-Aktie um 57,02 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Greenbrook Tms-Aktie damit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.