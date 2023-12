Geduld der Great Western Mining-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Great Western Mining hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,07 GBP erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,043 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -38,57 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,04 GBP, was einem Abstand von +7,5 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Great Western Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,83 Prozent erzielt. Dies ist eine Underperformance von -47,22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance mit -47,22 Prozent unter dem Durchschnitt. In beiden Vergleichen wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Great Western Mining liegt bei 0 %, was 8,85 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 100 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 69,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Great Western Mining daher mit "Schlecht" bewertet.