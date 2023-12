Geduld der Gratomic-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung und das Buzz im Internet können die Marktsentimente verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Aktienbewertungen führen. Bei Gratomic wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer negativen Stimmungsänderung führte. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Gratomic wird der 7-Tage-RSI als neutral bewertet, da er bei 50 Punkten liegt. Ebenso wird der 25-Tage-RSI als neutral eingestuft, da er bei 62,5 Punkten liegt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs der Gratomic-Aktie am letzten Handelstag lag bei 0,15 CAD, was einem Unterschied von -34,78 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um -11,76 Prozent abweicht.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen über das Unternehmen Gratomic diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.