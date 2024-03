Geduld der Goldlok Toys-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über den analysierten Zeitraum hinweg zeigte das Stimmungsbarometer an zwei Tagen eine positive Entwicklung. In jüngster Zeit haben sich Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Goldlok Guangdong ausgetauscht. Als Resultat wurde die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht wird die Goldlok Guangdong derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,66 CNH, während der Aktienkurs (3,37 CNH) um -7,92 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,35 CNH, was einer Abweichung von +0,6 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Anleger, die derzeit in die Aktie von Goldlok Guangdong investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Freizeitausrüstung & Produkte einen geringeren Ertrag von 2,61 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldlok Guangdong mit 100,3 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

