Geduld der Global Energy Metals-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Global Energy Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs (0,035 CAD) weicht davon um -41,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,5 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurde Global Energy Metals von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Global Energy Metals überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Global Energy Metals-Aktie demnach schlechte Bewertungen in den verschiedenen analysierten Bereichen.