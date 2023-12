Geduld der Gettop Acoustic-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Aktie von Gettopacoustic wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 155,26 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie genauer betrachtet, um festzustellen, ob sie momentan überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie um -2,15 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung durch die Redaktion führt. Anleger haben ebenfalls überwiegend positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Zusammengefasst ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.