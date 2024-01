Geduld der GeoPark-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Geopark 3, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Dies deutet darauf hin, dass Geopark aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Geopark in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Geopark wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Geopark-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf einer Abweichung von -8,86 Prozent des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Geopark mit einer Rendite von -31,37 Prozent mehr als 56 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Geopark mit 56,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.