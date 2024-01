Geduld der Generac-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Aktie von Generac wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,74 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,35) ist dies ein Anstieg um 11 Prozent, was auf eine Unterbewertung hindeutet. In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Generac wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren Einordnung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite der Generac-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 16,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Dabei wird die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Generac ist insgesamt positiv. Bei der Analyse der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wurde ein überwiegend positives Stimmungsbild festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Aus den sozialen Medien ergab sich zudem ein Handelssignal für eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Generac, das auf fundamentaler Ebene als "Schlecht", aber aus Sicht der Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.