Geduld der Gansu Yasheng Industrial-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Gansu Yasheng Industrial-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,72 CNH einen Abstand von -11,11 Prozent zum GD200 (3,06 CNH) aufweist. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,91 CNH. Auch hier ist ein Abstand von -6,53 Prozent zu verzeichnen, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Gansu Yasheng Industrial-Aktie beträgt 53,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 74,07, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein RSI-Rating von "Schlecht".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine besonders positive Stimmung bezüglich der Gansu Yasheng Industrial-Aktie. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Nach Analyse der konkreten Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt sich jedoch eine "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Gansu Yasheng Industrial-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,26 Prozent erzielt, was 1,65 Prozent über dem Durchschnitt liegt (-10,91 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,69 Prozent, und Gansu Yasheng Industrial liegt aktuell 1,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.