Geduld der GameStop-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gamestop von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, weshalb in der Gesamtbewertung Gamestop in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft wird.

Im vergangenen Jahr erhielt Gamestop insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Schlecht" eingestuft wurde. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 6,2 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -60,58 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für Gamestop.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gamestop mit 0 Prozent 3,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.