Geduld der Fresenius SE-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Fresenius & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 27,26 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst nur 26,08 EUR beträgt. Dies entspricht einem Abstand von -4,33 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 27,87 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -6,42 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Fresenius &.

Das Sentiment und der Buzz rund um Fresenius & wurden ebenfalls analysiert. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz erzeugt hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine Einstufung von "Schlecht" für Fresenius &.

In den sozialen Medien wurde Fresenius & in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung. Die Redaktion konnte zudem 3 positive Signale herausfiltern und keine negativen Signale finden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite der Fresenius &-Aktie beträgt 3,21 Prozent, was 2,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für Fresenius &.