Geduld der Fortune Bay-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Fortune Bay hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Aktie 31,1 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,57 Prozent, was bedeutet, dass Fortune Bay aktuell 31,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Fortune Bay eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Fortune Bay in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies wird durch die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutlich. Die Diskussionen waren überwiegend von positiven Themen geprägt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fortune Bay liegt aktuell bei 72,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch es insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Fortune Bay-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.