Geduld der FirstEnergy-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten Wochen wurde bei Firstenergy eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen sich eine Tendenz zu besonders negativen Themen abzeichnete. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Firstenergy in dieser Hinsicht daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Firstenergy ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine neutrale Einschätzung. Diese setzt sich aus 1 Kaufempfehlung, 3 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung zusammen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Firstenergy liegt bei 40,6 USD, was einem Potenzial von 9,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der Analysten-Untersuchung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie von Firstenergy im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,8 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie 59,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Wer derzeit in die Aktie von Firstenergy investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 4,6 % erzielen, was 1,67 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche "Stromversorger" liegt. Die niedrigere Dividende des Unternehmens führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

Die Gesamtbewertung für Firstenergy ergibt sich daher aus verschiedenen Kriterien zu einer neutralen bis schlechten Einschätzung.

