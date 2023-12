Geduld der Fanhua-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Fanhua-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 7,44 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,7 USD lag, was einem Unterschied von -9,95 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,9 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -2,9 Prozent auf ähnlichem Niveau. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In den sozialen Medien wurden Fanhua in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Kommentare und Wortmeldungen zeigen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI), der für die Fanhua-Aktie mit einem Wert von 59,27 neutral eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) wird die Aktie als neutral bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das für Fanhua mit einem Wert von 5,31 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Versicherungsbranche ist. Das Branchen-KGV liegt bei 36,7, was zu einer Unterbewertung des Titels führt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.