Geduld der Estee Lauder-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Estee Lauder Cos-Aktie stattgefunden. Davon wurden 7 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft, während keine als "Schlecht" bewertet wurde. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Estee Lauder Cos-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Estee Lauder Cos vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 242,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 59,46 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 152,08 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Hinsichtlich der Dividende weist Estee Lauder Cos derzeit eine Dividendenrendite von 1,81 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Somit erhält die Estee Lauder Cos-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 93,69 und liegt somit 124 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 41. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin, weshalb Estee Lauder Cos in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analystenbewertungen, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Nach Untersuchungen in diesem Bereich zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem verzeichnete die Stimmungsänderung für Estee Lauder Cos eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Estee Lauder Cos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".