Geduld der Enterprise Diversified-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Endi zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Endi. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Endi liegt bei 75,51, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Endi weist hier mit einem Wert von 4,56 eine deutliche Unterbewertung im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" auf, deren KGV bei 56,83 liegt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.