Geduld der Enagas-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Enagas-Aktie wird derzeit mit einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 16,75 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,43 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,88 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (16,27 EUR) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -5,16 Prozent führt. Somit erhält die Enagas-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Enagas-Aktie hat einen Wert von 94, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 64,1, was zu einer neutralen Bewertung führt. Daher ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Enagas.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich ebenfalls verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Enagas diskutiert. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen in negative Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Enagas insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.