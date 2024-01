Geduld der Elringklinger-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Der Aktienkurs von Elringklinger verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,17 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 25,13 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt bei 3,41 Prozent, was bedeutet, dass Elringklinger aktuell 23,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Elringklinger hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in Bezug auf Elringklinger, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Schlecht" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,72 % liegt der Ertrag für Investoren in Elringklinger 1,09 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Elringklinger-Aktie zeigt einen Wert von 52,5 für den RSI7 (sieben Tage) und 55,31 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Elringklinger aufgrund ihrer Rendite, Stimmung in der Internet-Kommunikation, Dividenden und des Relative Strength-Index auf der Stufe "Schlecht" bewertet.