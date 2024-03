Geduld der Elicera Therapeutics AB-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Basierend auf dem Relative Strength Index gilt die Aktie von Elicera Therapeutics als Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Elicera Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 78,95, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 63,76, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Elicera Therapeutics. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Elicera Therapeutics wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

Hinsichtlich der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Elicera Therapeutics von 1.425 SEK eine Entfernung von -56,42 Prozent vom GD200 (3,27 SEK) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,94 SEK. Dies bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -26,55 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Elicera Therapeutics-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.